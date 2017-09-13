×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кургане полицейских посадили за избиение задержанныхСегодня в 08:58

  • Текст

Ногами и резиновыми палками.

В Кургане вынесли приговор четырем сотрудникам патрульно-постовой службы, которые избили задержанных. Они получили наказание от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2015 года осужденные задержали двух мужчин. Один из них применил в отношении полицейских физическую силу. Курганцев доставили на стационарный пост и избили ногами и резиновыми палками. Потерпевшие получили ссадины, у одного из них был диагностирован закрытый перелом ребра.

Сотрудников ППС признали виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×