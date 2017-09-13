Ногами и резиновыми палками.

В Кургане вынесли приговор четырем сотрудникам патрульно-постовой службы, которые избили задержанных. Они получили наказание от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2015 года осужденные задержали двух мужчин. Один из них применил в отношении полицейских физическую силу. Курганцев доставили на стационарный пост и избили ногами и резиновыми палками. Потерпевшие получили ссадины, у одного из них был диагностирован закрытый перелом ребра.

Сотрудников ППС признали виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств.