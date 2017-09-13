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В Березовском неизвестные обчистили "Евросеть"Сегодня в 10:19

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И скрылись.

Ранним утром 13 сентября 2017 года в Березовском неизвестные ограбили "Евросеть" и скрылись с места происшествия.

"Сообщение о нападении на салон сотовой связи поступило в органы внутренних дел в 05.15. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Вместе с владельцами салона устанавливается ущерб", - сообщила "Уралинформбюро" замруководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Нина Пелевина.

Следует напомнить, что 8 сентября неизвестные обчистили "Евросеть" в Екатеринбурге на улице Белореченской. А за день до этого 13 юных налетчиков ворвались с палками в ТЦ "Кит" и разгромили салоны "Связной" и "Билайн".

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