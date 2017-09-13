Он арестован.

45-летнему жителю Челябинска Рамилю Нигматуллину предъявили обвинение в двойном убийстве. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено в ночь на 10 сентября 2017 года в Тракторозаводском районе. В одном из магазинов повздорили две компании. Во время разборок обвиняемый достал нож и погнался за двумя челябинцами. Он настиг их в подъезде дома №3 на Духова и зарезал.

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