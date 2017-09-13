Он едва не заколол его ножницами.

В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Приуральского района, который обвиняется в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в ночь на 23 мая 2017 года в селе Аксарка. Обвиняемый повздорил с 28-летним пасынком и нанес ему многочисленные удары ножницами и ножом. На шум выбежала мать потерпевшего. Она попыталась остановить злоумышленника, но тот три раза пырнул ее ножом в живот.

Затем мужчина отправился в полицию, где обо всем рассказал. Потерпевшим удалось выжить благодаря своевременной медпомощи.