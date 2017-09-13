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Пермского бизнесмена осудили на 4 года за махинации с налогами Сегодня в 14:16

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На 18 миллионов.

Ленинский районный суд Перми признал директора ООО "Армапром-Пермь" виновным в мошенничестве на общую сумму 18 миллионов. За махинации с налогами мужчина проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В 2010 – 2011 годах предприниматель представил в налоговые органы фиктивные документы о покупке товаров. Оказалось, что деловые отношения фирма вела с липовыми компаниями и индивидуальными предпринимателями, соответственно, реальных затрат на приобретение имущества не было. Тем не менее, ООО "Армапром-Пермь" получила из бюджета 18,2 миллиона рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Осужденный должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и вернуть налоговой незаконно полученные деньги.

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