Дело забрал региональный СУ СКР.

В исправительной колонии №5 заключенные массово пожаловались на пытки. Ранее возбужденное уголовное дело передано из Тагилстроевского следственного отдела в свердловский СУ СКР. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Егор Бычков.

"Да, дело теперь в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел", - подтвердил информацию "Уралинформбюро" официальный представитель регионального следственного управления Максим Чалков.

Следует напомнить, что первые сообщения о пытках и вымогательствах в ИК-5 появились в конце мая 2017 года. Один из бывших заключенных рассказал агентству "Между строк", что система насилия в колонии организована руководством. В конце июня врио начальника ГУФСИН по Свердловской области Олег Давиденко в ответ на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских сообщил, что факты пыток в колонии частично подтвердились, но от подробностей воздержался. Было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ).

Накануне Бычков разместил в соцсети текст обращения заключенных, под которым подписались 20 человек.

"Перечислинными работниками ИК-5 к осужденным применяются пытки в виде избиения, когда осужденный ставится в дежурной части в позицию для досмотра звездочка - ноги на максимальной ширине, руки ладонями наружу. В таком положении осужденный может стоять по семь, восемь часов. Периодически осужденному работниками наносятся удары ногами в область ног, руками в область почек. Так же в ИК-5 процветает вымогательство денежных средств с осужденных на номера сбербанковских карточек, принадлежащих родственникам осужденных активистов для дальнейшего использования в интересах администрации ИК-5. В случае отказа переводить и просить родственников, находящихся на свободе о переводе денежных средств на определенный счет со стороны работников ИК-5 к осужденному начинают применять карательные методы переубеждения, чему так же способствуют осужденные активисты", - говорится в тексте обращения (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).



Фото: Егор Бычков, Facebook.com

В свою очередь пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко сообщил "Уралинформбюро", что "бумажке в клеточку", которую распространил Бычков, уже несколько месяцев, а сам активист занимается самопиаром.

"Уголовное дело по заявлению одного из осужденных возбуждено давно. Оно бесфигурантное. Нет ни одного факта, чтобы кто-то из наших сотрудников стал фигурантом, чтобы он был отстранен от исполнения обязанностей. У нас никто не занимается укрывательством! И если бы какие-то данные соответствовали действительности, все руководство колонии давно бы сменилось! А Егор Бычков активно с мая месяца занимается самопиаром и пытается повлиять на ход следствия. Он даже устраивал под окнами колонии одиночный пикет, когда приезжали журналисты с федерального канала.

Руководство ГУФСИН приглашало Бычкова на разговор. Тогда он рассказал, что у него есть заявление осужденных, которое он распространил только сейчас. Однако он отказался показать эту бумагу, и не стал обращаться ни в прокуратуру, ни в следственный комитет. К тому же, мы не знаем, кем было написано это заявление - почерк один, и все подписи похожи друг на друга. Хочу обратить ваше внимание на то, что это не какой-то новый документ. Вся информация у нас давно - заключенные приходили на разговор, все есть в видеозаписи", - рассказал Левченко.

Пресс-секретарь свердловского ГУФСИН сообщил также, что это не первый случай, когда сотрудников колонии пытаются оклеветать. Они уже обращались с иском в суд и выиграли дело. "Если подтвердится, что информация, изложенная в этой бумажке, не соответствует действительности, то все сотрудники подадут заявление в суд, в том числе на осужденных", - добавил Левченко.

Следует отметить, что в ИК-5 содержатся осужденные за особо тяжкие преступления - убийства, педофилию, терроризм. Зачастую они пытаются добиться послабления режима.

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