Возбуждено уголовное дело.

В отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Госслужащий задержан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главного следственного управления СКР.

Федеральные СМИ уточняют, что речь идет о растрате 100 миллионов рублей. "Олег Коршунов задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса. Завтра следствие планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует своего собеседника "Интерфакс". Известно, что по месту жительства замглавы ФСИН прошли обыски.

Кроме того, сообщается, что Коршунов еще в июле подал рапорт об увольнении на пенсию.