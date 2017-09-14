На 7 лет.

Суд вынес приговор жителю югорского поселка Федоровский. За участие в боевых действиях на стороне террористической организации "Исламское государство" Рустам Божаев проведет 7 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

Установлено, что в июле 2014 года Божаев и его так называемая "мусульманская" жена прибыли в Турцию и пересекли границу с Сирией. Там подсудимый примкнул к ИГИЛ: принес присягу одному из амиров и прошел обучение. В дальнейшем он нес караул на базах террористов, участвовал в охране условной границы и участвовал в боях.

Весной 2015 году боевики позволили ему с женой вернуться в Турцию для лечения малолетней дочери. Когда девочка умерла, супруги вылетели в Югру. Спустя 2 месяца Божаева задержали.