И коллекцию элитных часов.

У подследственного замдиректора ФСИН России Олега Коршунова при обыске изъяли около 4 миллионов рублей, коллекцию элитных часов, а также пистолет Макарова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"В ходе обыска были обнаружены и изъяты 3 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны", - цитирует агентство слова собеседника.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в отношении Коршунова возбуждено уголовное дело о растрате 100 миллионов рублей. В настоящее время он задержан. 14 сентября следствие будет ходатайствовать об его аресте.

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