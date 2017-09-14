Его задержали.

В Златоусте по подозрению в убийстве задержали 34-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, преступление было совершено еще 19 августа 2017 года в поселке Атлян. На территории базы отдыха подозреваемый выпивал с малознакомым 22-летним юношей. Между собутыльниками разгорелась ссора. Мужчина вонзил нож в грудь оппонента и скрылся.

Потерпевший скончался в больнице 9 сентября. Спустя 3 дня сотрудники вневедомственной охраны задержали во дворе дома на Пугачева подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.