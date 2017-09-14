Его будут судить.

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Алтайского края. Он обвиняется в убийстве и разбое, сообщили "Урлинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 8 июля 2017 года в доме на улице Республики. Пьяный молодой человек позвонил в квартиру 90-летней пенсионерки и попросил воды. Женщина впустила его. Оглядевшись, злоумышленник решил обчистить квартиру. Он ударил пенсионерку по лицу и задушил ее. Затем обвиняемый похитил 3 медали, которые были вручены погибшей к юбилейным датам победы в Великой Отечественной войне, и скрылся.

Преступника задержали по горячим следам. Он признал вину.