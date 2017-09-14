"Евросеть" подверглась очередному нападению в ЕкатеринбургеСегодня в 09:47
- Текст
На ВИЗе.
Ранним утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге неизвестный ограбил салон связи "Евросеть" на улице Викулова. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, соответствующее сообщение поступило в отдел полиции №9 в 04.27. Злоумышленник разбил стекло павильона и похитил гаджеты. Ущерб устанавливается. Злоумышленника разыскивают.
Очевидцев просят позвонить по телефону: 8 (343) 356-42-09.
Следует напомнить, что за последние дни салоны связи неоднократно подвергались разбойным нападениям. 8 сентября неизвестные обчистили "Евросеть" в Екатеринбурге на улице Белореченской, 13 сентября - в Березовском. Кроме того, на прошлой неделе 13 юных налетчиков с палками вынесли гаджеты из "Связного" и "Билайна" в ТЦ "Кит".
Также по теме:
В Березовском неизвестные обчистили "Евросеть"
В Екатеринбурге неизвестные ограбили "Евросеть"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:45
В Миассе ВАЗ-2112 транзитом через Mitsubishi "впечатался" в грузовик
Погиб водитель ВАЗа.Сегодня в 14:33
"Голос страны" Игорь Кириллов отмечает 85-летие
В семейном кругу.Сегодня в 14:22
Следователи прекратили дело о самосожжении в прокуратуре Первоуральска
В связи со смертью подозреваемого.Сегодня в 14:15
Три челябинских ЗАТО обретут статус ТОСЭР
С позволения Госдумы.Сегодня в 14:12
Репутацию уральским "капподрядчикам" испортило лето
Плохой погодой.Сегодня в 13:58
Провалившийся под грунт 8-летний тюменец захлебнулся в канализации
Рядом со школой.Сегодня в 13:58
ММК украсит детские сады и школы кленами
На 1,5 миллиона рублей.Сегодня в 13:56
Lada Vesta вошла в ТОП-5 машин для молодой семьи
Первое место у Skoda Octavia.Сегодня в 13:49
Средства по программе капремонта будут храниться в "богатых" банках
Требования ужесточат.Сегодня в 13:37
В Екатеринбурге затопило дорогу около парка Зеленая Роща
На место выехала бригада.Сегодня в 13:34
Смирнов попросил денег на закрытие системы теплоснабжения Екатеринбурга
У Москвы.Сегодня в 13:29
Пырнувшего посетителя "Евросети" ножом сургутянина арестовали
И предъявили обвинение.Сегодня в 13:13
На Ямале вахтовик избил коллегу до смерти из-за денег
Дело дошло до суда.Сегодня в 13:11
Замглавы ФСИН Коршунову предъявлено обвинение в растрате
Более 160 миллионов.Сегодня в 12:39
Екатеринбургское МОАП заподозрили в "продвижении" проституток
Заявление проверяет УФАС.
Главные новости
- Сегодня в 14:12Репутацию уральским "капподрядчикам" испортило лето
- Сегодня в 13:58Провалившийся под грунт 8-летний тюменец захлебнулся в канализации
- Сегодня в 12:39Екатеринбургское МОАП заподозрили в "продвижении" проституток
- Сегодня в 12:06Допрос главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко отложили
- Сегодня в 11:05Цены на работы по капремонту приведут к единому нормативу
Аналитика
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.