На ВИЗе.

Ранним утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге неизвестный ограбил салон связи "Евросеть" на улице Викулова. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, соответствующее сообщение поступило в отдел полиции №9 в 04.27. Злоумышленник разбил стекло павильона и похитил гаджеты. Ущерб устанавливается. Злоумышленника разыскивают.

Очевидцев просят позвонить по телефону: 8 (343) 356-42-09.

Следует напомнить, что за последние дни салоны связи неоднократно подвергались разбойным нападениям. 8 сентября неизвестные обчистили "Евросеть" в Екатеринбурге на улице Белореченской, 13 сентября - в Березовском. Кроме того, на прошлой неделе 13 юных налетчиков с палками вынесли гаджеты из "Связного" и "Билайна" в ТЦ "Кит".

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