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Суд допросит главного фигуранта дела о покушении на ТимониченкоСегодня в 09:56

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Олега Дудко.

14 сентября 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга состоится допрос Олега Дудко, которого обвиняют в покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Заседание начнется в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Преступление было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, утром экс-руководитель Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой, где проживал Тимониченко. Дождавшись когда генерал-майор выйдет из квартиры, бывший подчиненный выстрелил ему в голову. Забрав вещи потерпевшего, он скрылся на машине с подельником Игорем Казаковым.

Тимониченко спасла экстренная операция. На суде он озвучил две версии случившегося. По одной из них Дудко мог затаить обиду на генерала с 2001 года - тогда его уволили за пьянку на рабочем месте. По другой - бывший подчиненный мог стать исполнителем чьего-то заказа.

Сам Дудко вину не признает.

Следует отметить, что ранее суд вынес приговор Игорю Казакову, отправив его на 4,5 года в колонию строгого режима. Его дело рассматривали в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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