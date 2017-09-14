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22-летний житель Ирбита угнал автокранСегодня в 11:28

  • Текст

Пьяный и без прав.

22-летний ирбитчанин попал под "уголовку" после того, как угнал автокран.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ночью в поселке Пионерский (Ирбитский район) инспекторы задержали автокран МАЗ-5337 под управлением молодого мужчины. Он пояснил, что прогуливался ночью по поселку Шадринское (Байкаловский район) и заметил стоящую спецтехнику. Проникнув в кабину, молодой человек запустил двигатель и отправился в сторону Ирбитского района. Всего он проехал порядка 30 километров.

Выяснилось, что угонщик крана не только не имеет прав, но и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. За отказ проходить медицинское освидетельствование суд вынес решение об аресте на 10 суток.

В отношении незадачливого угонщика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (угон), санкция которой предполагает до 5 лет лишения свободы.

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