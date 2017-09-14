Дело дошло до суда.

В Новом Уренгое в суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего вахтовика. Он обвиняется в избиении коллеги до смерти, грабеже и краже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 26 апреля 2017 года. Компания рабочих распивала алкоголь в вагончике, расположенном на стройплощадке ООО "Стройсистема". Обвиняемый знал, что его 59-летний коллега накануне получил из дома 7 000 рублей. Юноша потребовал поделиться деньгами.

Пожилой мужчина пытался избежать конфликта и вышел на улицу. Обвиняемый догнал его и жестоко избил, а деньги забрал. Спустя некоторое время потерпевший скончался.