И предъявили обвинение.

В Сургуте задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в ограблении "Евросети" и ранении прохожего. Молодому человеку предъявили обвинение по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Преступление было совершено вечером 6 сентября 2017 года. Неизвестный в медицинской маске ворвался в "Евросеть" на Ленина, приставил нож к одной из посетительниц и потребовал деньги из кассы. Получив желаемое, он скрылся. Юношу пытались догнать двое прохожих, одного из них злоумышленник пырнул ножом.

Пострадавшего госпитализировали, а обвиняемый скрылся, растеряв по пути украденные деньги.

В настоящее время молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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