В связи со смертью подозреваемого.

Уголовное дело, возбужденное после акта самосожжения 62-летнего жителя Первоуральска Канифа Харисофа в здании городской прокуратуры, прекращено.

"В ходе расследования проводился целый комплекс следственных действий, которые явились основанием для прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга.

Инцидент с самосожжением в первоуральской прокуратуре произошел 24 марта 2017 года. Харисов, придя на прием к помощнику городского прокурора, стал обливать стены и пол бензином, после чего поджег горючее. От полученных ожогов мужчина скончался на месте.

Кроме того, выгорел служебный кабинет, другие помещения прокуратуры покрылись копотью. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное причинение вреда имуществу путем поджога).