Член Общественной палаты ответит за падение ворот на 4-летнего екатеринбуржцаСегодня в 15:44
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Дело направлено в суд.
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту падения хоккейных ворот на 4-летнего екатеринбуржца. На скамье подсудимых окажется член Общественной палаты Екатеринбурга, экс-глава МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района" Алексей Беззуб. Его обвиняют в халатности.
Инцидент произошел 26 августа 2016 года во дворе дома на Индустрии, 30. Ребенка доставили в больницу с тяжелой травмой и экстренно прооперировали.
"Пару слов про дело о падения ворот на Уралмаше, по которому хотели предьявить мне обвинение. Делали это три раза: в конце апреля, предлагали подписать признание вины, потом в конце июля, потом в начале августа. После третьего раза мы написали жалобу в прокуратуру, после чего, 28 августа мне предъявили обвинения в халатности. 5 сентября мы ознакомились с делом в сжатые сроки, потому-что следователь больше не давал, об этом написали. Ну, то есть, следствие закончено и материалы должны передавать в суд. Вчера звонил следователь и просил подъехать, у них еще какие-то материалы появились, хотя расследование завершено", - написал Беззуб на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
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