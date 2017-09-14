Угрожая машинисту убийством.

Утром 14 августа 2017 года в Польше 35-летний мужчина угнал товарный поезд с 23 вагонами.

Как пишут федеральные СМИ, он ворвался в кабину локомотива в районе вокзала Хотомова и, угрожая машинисту убийством, заставил ехать дальше. Напавшего задержали в районе вокзала в центре Легионово.

В поезде во время захвата никого, кроме машиниста, не было. Водитель состава не пострадал, передает "Уралинформбюро".