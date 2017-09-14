Он проведет еще 10 лет за решеткой.

14 сентября 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему смотрителю Широкореченского кладбища Александру Филонову. Он признан виновным в получении взятки и проведет 10 лет в колонии строгого режима. Также он должен заплатить 9-миллионный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что Филонов брал деньги за бесплатную муниципальную услугу – предоставление мест под захоронения. "Лучшие" земельные участки продавались по цене от 30 до 100 тысяч рублей.

Следует отметить, что мужчина уже отбывает наказание за аналогичные преступления. Весной 2016 года его отправили на 8 лет в колонию строгого режима. О новых фактах поборов в правоохранительные органы сообщили родственники умерших. Сегодняшний вердикт вынесен по совокупности приговоров.

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