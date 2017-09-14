Свердловчанин сел на 6 лет за избиение соседа до смертиСегодня в 16:36
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Который мешал отдыхать.
Суд вынес приговор жителю Краснотурьинска, признав его виновным в избиении соседа до смерти. Он проведет 6 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено днем 9 июня 2017 года. Подсудимый повздорил с выпивающим соседом из-за того, что тот мешает отдыхать другим жильцам дома. Злоумышленник избил оппонента. Последний скончался в больнице спустя несколько дней.
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