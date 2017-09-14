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Югорчанина объявили в розыск по подозрению в убийствеСегодня в 18:36

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Сожительницы.

34-летнего жителя Нефтеюганска подозревают в убийстве сожительницы. Ильгиз Якупов объявлен в федеральный розыск.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено вечером 2 сентября 2017 года. Мужчина жестоко избил женщину во время застолья и скрылся. По имеющейся информации, он может находиться в Башкирии.

Рост подозреваемого около 165 сантиметров, он среднего телосложения. Может быть одет в черные трико и ветровку, обут в черные кроссовки. При себе у него был рюкзак. Мужчина злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Ранее судим.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильгиза Якупова, просят позвонить по телефонам: 8(3463) 23-06-67, 8-909-041-36-16. Конфиденциальность гарантируется.

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