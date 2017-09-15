В Югре педофила отправили за решетку на 10 летСегодня в 09:15
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Он едва не изнасиловал школьницу.
Когалымский горсуд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Он проведет 10 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.
Преступление было совершено утром 30 мая 2017 года в районе улицы Дружбы. Мужчина напал на школьницу с ножом и, угрожая им, попытался изнасиловать. Однако девочка оказала активное сопротивление. Злоумышленник испугался и убежал. Его задержали спустя некоторое время.
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