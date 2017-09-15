Он едва не изнасиловал школьницу.

Когалымский горсуд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Он проведет 10 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Преступление было совершено утром 30 мая 2017 года в районе улицы Дружбы. Мужчина напал на школьницу с ножом и, угрожая им, попытался изнасиловать. Однако девочка оказала активное сопротивление. Злоумышленник испугался и убежал. Его задержали спустя некоторое время.