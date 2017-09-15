2 месяца он был в больнице.

В Лабытнанги скончался 15-летний подросток, попавший в больницу после драки 29 июня. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Летом школьник вступил в конфликт с ранее судимым мужчиной из Тюмени. В ходе драки молодой человек упал на асфальт и ударился головой. В течение двух с половиной месяцев он находился в больнице.

Подозреваемый задержан. Следователи возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Оно находится на рассмотрении в суде. Но, вероятнее всего, дело будет переквалифицировано.