×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Ямале подросток умер после дракиСегодня в 11:50

  • Текст

2 месяца он был в больнице.

В Лабытнанги скончался 15-летний подросток, попавший в больницу после драки 29 июня. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Летом школьник вступил в конфликт с ранее судимым мужчиной из Тюмени. В ходе драки молодой человек упал на асфальт и ударился головой. В течение двух с половиной месяцев он находился в больнице.

Подозреваемый задержан. Следователи возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Оно находится на рассмотрении в суде. Но, вероятнее всего, дело будет переквалифицировано.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×