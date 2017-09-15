×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Житель Тюмени предстанет перед судом за убийство 14-летней давностиСегодня в 12:58

  • Текст

Прохожего на улице.

33-летний житель Тюмени предстанет перед судом за убийство 14-летней давности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2002 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил прикурить у случайного прохожего на улице. Когда тот отказал, злоумышленник нанес ему деревянным брусом множественные удары. Потерпевший умер на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

Раскрыть преступление удалось спустя 14 лет. В ходе расследования обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах совершения убийства. Были проведены психофизиологические судебные экспертизы обвиняемого и свидетеля.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×