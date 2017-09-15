Прохожего на улице.

33-летний житель Тюмени предстанет перед судом за убийство 14-летней давности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2002 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил прикурить у случайного прохожего на улице. Когда тот отказал, злоумышленник нанес ему деревянным брусом множественные удары. Потерпевший умер на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

Раскрыть преступление удалось спустя 14 лет. В ходе расследования обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах совершения убийства. Были проведены психофизиологические судебные экспертизы обвиняемого и свидетеля.