Ему предъявили обвинение.

29-летнему жителю Далматово предъявили обвинение в убийстве 79-летней женщины. Решается вопрос об аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в ночь на 14 сентября 2017 года в одном из сел Далматовского района. Мужчина пытался занять деньги у знакомой пенсионерки. Получив отказ, обвиняемый жестоко избил женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Установлено, что злоумышленник ранее был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления.