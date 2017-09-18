Обчистив салон на Сортировке.

Ранним утром 18 сентября 2017 года в Екатеринбурге неизвестные ограбили салон связи "Связной" на улице Технической. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о случившемся поступило в отдел полиции №10 в 5.00. На место выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливается сумма ущерба. Проводится проверка.

Следует напомнить, что в Екатеринбурге участились нападения на салоны связи. Неизвестные обчистили "Евросеть" на Сиреневом бульваре, Белореченской и Викулова. Кроме того, в начале месяца 13 подростков ворвались в ТЦ "Кит" с палками и ограбили "Связной" и "Билайн".

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