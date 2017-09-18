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В ночь на 18 сентября 2017 года в Екатеринбурге налетчики ограбили салон связи "Евросеть" на улице Сухоложской.

"Информация о происшествии поступила в отдел полиции №12 сегодня ночью в 3.50. На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия. Ущерб, причиненный потерпевшим, устанавливается. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Следует отметить, что сегодняшней ночью грабители напали также на салон "Связной" на улице Технической. До этого налетчики напали на три "Евросети" в уральской столице, "Связной" и "Билайн". Пользователи соцсетей шутят, что "стабильность - признак мастерства".

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