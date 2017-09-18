Ему светит пожизненное.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа. Ему вменяют посягательство на жизнь судебного пристава и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В ближайшее время материалы поступят в Свердловский облсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По данным следствия, бизнесмен накопил долг по кредитам в размере 4,5 миллиона рублей. В течении шести лет он уклонялся от погашения задолженности. Днем 5 октября 2016 года к нему пришел судебный пристав Сергей Дмитриев, чтобы описать машину обвиняемого.

В это время Сиволап скинул из окна на голову сотруднику ФССП бутылку из-под виски. Пострадавшего госпитализировали. Он скончался в марте 2017 года.

Сиволапу грозит пожизненное лишение свободы.

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