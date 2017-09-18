За сутки.

За прошедшие сутки в Сургуте был совершен ряд особо тяжких преступлений, погибли три человека. Возбуждены уголовные дела об убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, вечером 17 сентября на улице Просвещения нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Подозреваемого ищут.

Спустя некоторое время на улице Бахилова повздорили двое пьяных мужчин. 30-летний подозреваемый избил до смерти 43-летнего собутыльника. Злоумышленника задержали.

Еще одно преступление совершено в доме на Мелик-Карамова. Там обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. Еще одного мужчину госпитализировали. Подозреваемого задержали.