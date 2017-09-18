Он купил дома у родственницы.

Экс-начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Рустам Сатыбалдин стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при покупке жилья для сирот, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2015 году чиновник заключил договоры на приобретение двух помещений в селе Кунашак на сумму более 1,7 миллиона рублей. Эти помещения принадлежали организации, которая представляла интересы близкой родственницы Сатыбалдина. При этом они были непригодны для проживания - там не было системы вентиляции и горячего водоснабжения.

В дальнейшем помещения были переданы детям-сиротам.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Сатыбалдина и предъявлении ему обвинения.