×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале избивший полицейского депутат отделался штрафомСегодня в 15:53

  • Текст

В 100 тысяч.

Уйский райсуд вынес приговор местному депутату Владимиру Глушаку, повторно признав его виновным в избиении полицейского. На этот раз ему выписали 100-тысячный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел 11 января 2016 года в поселке Березовка. Прибывшего по звонку сельчан полицейского Глушак несколько раз ударил по голове. В ноябре суд приговорил народного избранника к 2,5 годам колонии-поселения. Он обжаловал вердикт, и облсуд вернул дело на новое рассмотрение.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Глушак распускал кулаки в отношении представителей власти. В 2014 году он был приговорен к 5 месяцам исправительных работ за избиение судебного пристава. Тогда же депутата лишили лицензии на ружье, однако оставшийся у него охотничий порох мужчина не сдал. В ходе расследования нового уголовного дела дома у народного избранника обнаружили 1,2 килограмма взрывчатого вещества.

Ранее по теме:
На Южном Урале депутата приговорили к реальному сроку
Южноуральский депутат избил полицейского и спалился на взрывчатке

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×