В 100 тысяч.

Уйский райсуд вынес приговор местному депутату Владимиру Глушаку, повторно признав его виновным в избиении полицейского. На этот раз ему выписали 100-тысячный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел 11 января 2016 года в поселке Березовка. Прибывшего по звонку сельчан полицейского Глушак несколько раз ударил по голове. В ноябре суд приговорил народного избранника к 2,5 годам колонии-поселения. Он обжаловал вердикт, и облсуд вернул дело на новое рассмотрение.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Глушак распускал кулаки в отношении представителей власти. В 2014 году он был приговорен к 5 месяцам исправительных работ за избиение судебного пристава. Тогда же депутата лишили лицензии на ружье, однако оставшийся у него охотничий порох мужчина не сдал. В ходе расследования нового уголовного дела дома у народного избранника обнаружили 1,2 килограмма взрывчатого вещества.

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