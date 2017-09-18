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Поджигатель барака в Екатеринбурге сел на 16 летСегодня в 16:19

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Он хотел убить семью с 2-летним ребенком.

18 сентября 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор 40-летнему уроженцу одной из среднеазиатских республик. Он признан виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге. Мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Преступление было совершено 23 мая 2016 года. Подозреваемый распивал спиртное со своим 29-летним племянником и его 31-летней беременной женой во дворе барака на улице Прониной. Между ними вспыхнула ссора, после чего племянник с женой ушли домой.

Разъяренный родственник пригрозил сжечь их вместе с домом. Он купил жидкость для розжига и разлил ее в подъезде барака. Мужчина подпер двери квартиры, где проживали его племянник с женой, 2-летним ребенком и родителями, и поджег дом.

Из охваченного огнем барака не смогла спастись 50-летняя женщина из соседней квартиры. Она отравилась угарным газом. Трое человек получили травмы, выпрыгнув из окон.

Ранее по теме:
Поджигатель барака в Екатеринбурге хотел убить семью с 2-летним ребенком

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