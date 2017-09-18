Избив ее перед этим.

В Березниках 13-летнюю девочку жестоко избили сверстники. Инцидент произошел еще 31 августа 2017 года, но видеозапись выложили в Сеть 18 сентября.

На кадрах видно, что подростки сначала жестоко избивают школьницу, после чего поджигают ей волосы. Девочка умоляет остановиться, но ровесников это не останавливает.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.