×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двух пермяков отправили за решетку за убийство приятеляСегодня в 17:17

  • Текст

В гараже.

Суд вынес приговор двум жителям поселка Суксун, признав их виновными в убийстве приятеля. На основании вердикта коллегии присяжных мужчин отправили в колонию строгого режима на 14 и 15 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено 21 января 2017 года на улице Кирова. Трое приятелей выпивали в гараже. Между мужчинами разгорелась ссора, и обвиняемые расправились с собутыльником. Они били потерпевшего по голове деревянной киянкой и душили ремнем от компрессора.

Затем злоумышленники вывезли труп в багажнике машины к деревне Кошелево. Позже тело погибшего обнаружили местные жители.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×