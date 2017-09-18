В гараже.

Суд вынес приговор двум жителям поселка Суксун, признав их виновными в убийстве приятеля. На основании вердикта коллегии присяжных мужчин отправили в колонию строгого режима на 14 и 15 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено 21 января 2017 года на улице Кирова. Трое приятелей выпивали в гараже. Между мужчинами разгорелась ссора, и обвиняемые расправились с собутыльником. Они били потерпевшего по голове деревянной киянкой и душили ремнем от компрессора.

Затем злоумышленники вывезли труп в багажнике машины к деревне Кошелево. Позже тело погибшего обнаружили местные жители.