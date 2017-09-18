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В Камышлове экс-директор "Водоканала" сядет на 6 летСегодня в 17:37

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За присвоение миллиона.

Камышловский районный суд признал бывшего директора МУП "Водоканал Камышлов" виновным в присвоение и растрате в крупном размере, совершенных с использованием служебного положения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской областной прокуратуры. За миллионную махинацию Сергей Сажаев проведет 6 лет в колонии общего режима и заплатит 20 000 рублей штрафа.

С мая 2012 года по декабрь 2015-го Сажаев заключал фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание бухгалтерских услуг и услуг call-центра, хотя на самом деле эти функции выполняли сотрудники МУП. Оплату за "работу" частников директор "Водоканала" забирал себе. Также за деньги предприятия Сажаев отремонтировал личный автомобиль. Общий ущерб от его действий составил более 960 000 рублей.

По решению суда, бывший директор также должен будет вернуть "Водоканалу" все растраченные деньги.

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