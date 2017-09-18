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Курганца будут судить за убийство 10-летней давностиСегодня в 18:47

  • Текст

Он расправился с соседом.

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Кургана. Он обвиняется в убийстве, совершенном 10 лет назад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, в сентябре 2007 года в поселке Северный мужчина избил до смерти соседа, который злоупотреблял алкоголем и часто собирал шумные компании. Обвиняемый ранее попадал в поле зрения полицейских, однако не было доказательств его вины.

Лишь спустя годы следователи смогли установить свидетелей. Они выяснили, кому обвиняемый рассказал о случившемся по телефону. Кроме того, были проведены повторные экспертизы.

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