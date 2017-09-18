Он расправился с соседом.

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Кургана. Он обвиняется в убийстве, совершенном 10 лет назад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, в сентябре 2007 года в поселке Северный мужчина избил до смерти соседа, который злоупотреблял алкоголем и часто собирал шумные компании. Обвиняемый ранее попадал в поле зрения полицейских, однако не было доказательств его вины.

Лишь спустя годы следователи смогли установить свидетелей. Они выяснили, кому обвиняемый рассказал о случившемся по телефону. Кроме того, были проведены повторные экспертизы.