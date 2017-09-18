Он был пьян.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 46-летнего жителя Лянтора.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено утром 15 сентября 2017 года. Пьяный мужчина избил до смерти сожительницу. Спустя некоторое время его задержали.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему уже предъявили обвинение. Мотивы убийства выясняются.