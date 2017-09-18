Перед рабочими, бизнесменами и ПФР.

Следователи Нижневартовска завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО "Строительно-промышленный комбинат" (СПК). Он обвиняется в невыплате зарплаты, преднамеренном банкротстве, сокрытии денежных средств, злоупотреблении полномочиями и неисполнении решения суда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

О противоправных действиях руководства СПК стало известно в октябре 2016 года. Тогда в ряде СМИ появились сведения о том, что за 2 месяца 437 работникам предприятия задолжали 27 миллионов рублей.

В ходе расследования следователи выявили также 157-миллионную задолженность по оплате страховых взносов. Пенсионный фонд для взыскания денег приостановил операции по счетам СПК. Однако обвиняемый вывел средства из-под механизма принудительного взыскания, направив их на финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того, экс-директор предприятия уклонился от выплаты 62-миллионного долга одной из коммерческих организаций.

Объем уголовного дела составил 65 томов. Обвиняемый признал вину частично. В скором времени он предстанет перед судом.

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