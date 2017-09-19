Из мести.

Суд вынес приговор 56-летней жительнице Тюмени, которая жестоко расправилась с домашними животными соседей. Ей ограничили свободу на 5 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в мае 2017 года. Пьяная обвиняемая поссорилась с соседкой по коммуналке и решила отомстить, выбросив с балкона 7 этажа кошку и котенка породу мейн-кун. Животные погибли на глазах малолетних детей.

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