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Двое подростков забили до смерти ямальцаСегодня в 11:04

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Им вынесли приговор.

Суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Салехарда, признав их виновными в избиении до смерти 52-летнего мужчины. Обоих отправили в воспитательную колонию на шесть лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 2 декабря 2016 года. Юноши 16 и 17 лет выпивали в компании взрослых людей. Во время застолья подростки повздорили с одним из гостей и забили его. Покидая квартиру, младший злоумышленник прихватил мобильник потерпевшего.

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