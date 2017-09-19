Им вынесли приговор.

Суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Салехарда, признав их виновными в избиении до смерти 52-летнего мужчины. Обоих отправили в воспитательную колонию на шесть лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 2 декабря 2016 года. Юноши 16 и 17 лет выпивали в компании взрослых людей. Во время застолья подростки повздорили с одним из гостей и забили его. Покидая квартиру, младший злоумышленник прихватил мобильник потерпевшего.