А труп спрятал в колодец.

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего екатеринбуржца. Его обвиняют в убийстве матери сожительницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 15 сентября 2017 года. Мужчина искал сожительницу и приехал к ее матери, которая находилась в СНТ "Ягодное" в Тюмени. Завязалась перепалка, и екатеринбуржец задушил женщину. Труп он сбросил в колодец, похитил телефон убитой, 4 000 рублей и уехал в уральскую столицу.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об его аресте.