Юноша спровоцировал мужчину.

В Копейске перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 16-летнего подростка в поселке Потанино. Мужчина проходит по статье "Убийство в состоянии аффекта", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 21 июня 2017 года. По версии следствия, выпивавший во дворе школьник начал провоцировать проходивших мимо мужчину и женщину. Подросток даже несколько раз ударил прохожего, а когда тот зашел в подъезд, направился за ним. Мужчина, вооружившись в квартире ножом, вернулся в парадную и ударил юношу оружием. Тот скончался до приезда скорой.

Экспертиза показала, что мужчина наносил удар в состоянии аффекта. Ему грозит до трех лет лишения свободы.