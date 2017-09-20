Наркодельцам грозит пожизненное.

В Тюмени по подозрению в наркоторговле задержали банду из 4 человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ОПГ сбывала синтетические наркотики посредством закладок, используя при этом интернет-мессенджеры. У лидера изъяли партию зелья, которой хватило бы на производство 11000 разовых доз. Общая масса конфискованного превысила 2 килограмма.

Подозреваемых арестовали. Им грозит пожизненное заключение.