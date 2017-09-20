В Компрессорном.

Утром 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Латвийской неизвестные обчистили салон связи "Евросеть".

"Информация поступила в отдел полиции №6 около 08.30. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

За последние две недели "Евросеть" неоднократно подвергалась нападениям. В частности, грабители вынесли гаджеты из салонов на Сухоложской, Белореченской, Викулова, Сиреневом бульваре.

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