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В "Евросеть" как домой: налетчики вынесли гаджеты из очередного салона19 сентября в 13:17

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В Компрессорном.

Утром 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Латвийской неизвестные обчистили салон связи "Евросеть".

"Информация поступила в отдел полиции №6 около 08.30. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

За последние две недели "Евросеть" неоднократно подвергалась нападениям. В частности, грабители вынесли гаджеты из салонов на Сухоложской, Белореченской, Викулова, Сиреневом бульваре.

Ранее по теме:
В тренде налетчиков: в Екатеринбурге вынесли "Евросеть"

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