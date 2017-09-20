И телефонами.

В Тавде задержали жительницу Алапаевска, которая пыталась передать наркотики заключенному ИК-24. Зелье и два мобильных телефона она спрятала в телевизоре, сообщили "Уралинформбюр" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Экспертиза показала, что в свертках находился гашиш массой 0,31 грамма и 0,7 грамма "синтетики". Задержанная пояснила, что "посылка" предназначалась для 32-летнего зэка, который отбывал наказание за наркоторговлю.

Как выяснилось, организатором наркосбыта стал 24-летний житель Екатеринбурга - он пытался таким образом "порадовать" друга детства. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконные сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.