Его арестовали.

В Кыштыме арестовали 41-летнего местного жителя по подозрению в педофилии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2016-2017 годах мужчина надругался над тремя девочками в возрасте от 8 до 14 лет. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям - "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера".

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.