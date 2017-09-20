Они причинили ущерб на 18,5 миллиона.

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 6 участников ОПГ, которых обвиняют в жилищных аферах.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, злоумышленники размещали в СМИ объявления о выдаче займов. К ним обращались жители Нижнего Тагила и Верхней Салды - зачастую пенсионеры, оказавшиеся в тяжелой ситуации, и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Обвиняемые оформляли договоры займа под залог недвижимости или транспорта под завышенные проценты.

Затем они обязывали граждан подписывать договоры купли-продажи, обещая, что после возврата займа документ будет аннулирован. Однако вместо выполнения своих обязательств злоумышленники регистрировали договоры в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Банда завладела недвижимостью на 18,5 миллиона рублей.