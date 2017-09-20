В Нижнем Тагиле под суд пошла банда жилищных аферистов19 сентября в 18:18
- Текст
Они причинили ущерб на 18,5 миллиона.
В Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 6 участников ОПГ, которых обвиняют в жилищных аферах.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, злоумышленники размещали в СМИ объявления о выдаче займов. К ним обращались жители Нижнего Тагила и Верхней Салды - зачастую пенсионеры, оказавшиеся в тяжелой ситуации, и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Обвиняемые оформляли договоры займа под залог недвижимости или транспорта под завышенные проценты.
Затем они обязывали граждан подписывать договоры купли-продажи, обещая, что после возврата займа документ будет аннулирован. Однако вместо выполнения своих обязательств злоумышленники регистрировали договоры в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Банда завладела недвижимостью на 18,5 миллиона рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
19 сентября в 19:59
АвтоВАЗ" озвучил цены на новые Lada Vesta
Универсал и внедорожник.19 сентября в 19:52
Сотрудники Роскомнадзора платят штрафы за матерные слова
По рублю за "единицу".19 сентября в 19:44
В Екатеринбурге по вине лжеминера эвакуировали 8 тысяч человек
Из четырех зданий.19 сентября в 19:27
На Южном Урале нашли мешок с костями
В ходе демонтажа трубы.19 сентября в 19:21
Украина оштрафовала российские авиакомпании на 103 миллиона долларов
За полеты в Крым.19 сентября в 18:57
Пермяк в медицинской маске ограбил офис микрозаймов
Его схватили в течение нескольких часов.19 сентября в 18:55
Пермским геям отказали в хлебе и соли
УФАС не смогло защитить ЛГБТ-покупателей.19 сентября в 18:52
Карамышев воцарился в думе "уральской Рублевки"
В оппозиции – только самовыдвиженцы.19 сентября в 18:29
Закопавшего машину с трупом кунгуряка осудили на 15 лет
"Строгача".19 сентября в 18:26
Осенние субботники прошли в Первоуральске и Двуреченске
В рамках акции "Зеленая Россия".19 сентября в 18:18
В Нижнем Тагиле под суд пошла банда жилищных аферистов
Они причинили ущерб на 18,5 миллиона.19 сентября в 18:16
В Ялуторовском районе нашли 100-летний снаряд
Взрывоопасный.19 сентября в 18:02
На трассе М-5 "Урал" столкнулись 3 грузовика и легковушка
Пострадали двое.19 сентября в 17:58
Екатеринбуржцы более полутора часов простояли в пробке до Кольцово
Около железнодорожного переезда.19 сентября в 17:55
flydubai удвоит рейсы из Екатеринбурга
И по всей России.
Главные новости
- 19 сентября в 18:52Карамышев воцарился в думе "уральской Рублевки"
- 19 сентября в 17:55flydubai удвоит рейсы из Екатеринбурга
- 19 сентября в 17:10В уральской столице оцепили цирк и "Рубин"
- 19 сентября в 17:05Бастрыкин отругал уральских коллег за показатели
- 19 сентября в 15:55Протеже Носова отказался от места в гордуме
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.