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В Нижнем Тагиле под суд пошла банда жилищных аферистов19 сентября в 18:18

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Они причинили ущерб на 18,5 миллиона.

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 6 участников ОПГ, которых обвиняют в жилищных аферах.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, злоумышленники размещали в СМИ объявления о выдаче займов. К ним обращались жители Нижнего Тагила и Верхней Салды - зачастую пенсионеры, оказавшиеся в тяжелой ситуации, и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Обвиняемые оформляли договоры займа под залог недвижимости или транспорта под завышенные проценты.

Затем они обязывали граждан подписывать договоры купли-продажи, обещая, что после возврата займа документ будет аннулирован. Однако вместо выполнения своих обязательств злоумышленники регистрировали договоры в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Банда завладела недвижимостью на 18,5 миллиона рублей.

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