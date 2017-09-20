×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Закопавшего машину с трупом кунгуряка осудили на 15 лет19 сентября в 18:29

  • Текст

"Строгача".

34-летнего жителя Кунгура, убившего человека и закопавшего машину с трупом с помощью экскаватора, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ноябре 2014 года. Между осужденным и погибшим произошел конфликт из-за ДТП. Кунгуряк увез жертву в гараж, зарезал, после чего вывез машину с трупом за городскую свалку и закопал.

Преступление удалось раскрыть только спустя 2 года - весной 2017-го.

Ранее по теме:
Житель Кунгура закопал машину с трупом собутыльника

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×