"Строгача".

34-летнего жителя Кунгура, убившего человека и закопавшего машину с трупом с помощью экскаватора, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ноябре 2014 года. Между осужденным и погибшим произошел конфликт из-за ДТП. Кунгуряк увез жертву в гараж, зарезал, после чего вывез машину с трупом за городскую свалку и закопал.

Преступление удалось раскрыть только спустя 2 года - весной 2017-го.

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