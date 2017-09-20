Его схватили в течение нескольких часов.

Мужчина в медицинской маске ограбил офис микрофинансовой организации на улице Маршала Рыбалко в Перми.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, горожанин ворвался в помещение с ножом. Угрожая сотруднице, он забрал 14,5 тысячи рублей и скрылся.

На след подозреваемого удалось выйти в течение нескольких часов. Им оказался безработный ранее судимый 32-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он водворен в изолятор временного содержания.