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Пермяк в медицинской маске ограбил офис микрозаймов19 сентября в 18:57

  • Текст

Его схватили в течение нескольких часов.

Мужчина в медицинской маске ограбил офис микрофинансовой организации на улице Маршала Рыбалко в Перми.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, горожанин ворвался в помещение с ножом. Угрожая сотруднице, он забрал 14,5 тысячи рублей и скрылся.

На след подозреваемого удалось выйти в течение нескольких часов. Им оказался безработный ранее судимый 32-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он водворен в изолятор временного содержания.

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